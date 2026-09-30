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Le visage du capital

Laurent Binet

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"C'est la première fois qu'une entreprise française est mise en examen et va être jugée pour "financement d'entreprise terroriste"... L'enjeu de ce procès n'est pas d'évaluer à quel point le capitalisme n'en a rien à foutre de rien, ou si les "valeurs" autoproclamées des grandes entreprises se résument en fait à un seul mot qui est "profit", ou même si celles-ci peuvent s'accommoder des projets politiques les plus atroces : ça, on le sait depuis Krupp et Thyssen, ou même depuis la Compagnie des Indes. L'enjeu est plutôt de déterminer dans quelle mesure l'affaire Lafarge est le symptôme, l'illustration et le signe avant-coureur d'un système peut-être entré dans sa phase terminale qui serait le suicide". Laurent Binet a suivi le procès Lafarge, cette multinationale accusée d'avoir payé l'Etat islamique pour pouvoir continuer à faire tourner son usine de ciment en Syrie. De cette plongée au coeur d'une des affaires les plus sidérantes de notre temps, il tire un compte rendu tragi-comique où, derrière les cadres en col blanc qui luttent pour échapper à la prison, se dessine le profil d'un capitalisme mondialisé que des stratégies de plus en plus aventureuses au service d'objectifs discutables mènent inexorablement au bord de l'abîme et de la folie.

Par Laurent Binet
Chez Albin Michel

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Auteur

Laurent Binet

Editeur

Albin Michel

Genre

Actualité politique France

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Le visage du capital

Laurent Binet

Paru le 30/09/2026

256 pages

Albin Michel

20,90 €

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