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Les amants de la Red River

Louise Erdrich

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"Chaque nouveau roman de Louise Erdrich est un événement littéraire, et son dernier en date poursuit l'une des séries de succès les plus remarquables de la littérature américaine". The Guardian Tabor, une petite ville du Dakota du Nord traversée par la Red River. Gary Geist, capitaine adulé de l'équipe de football du lycée, a décidé d'épouser la jeune Kismet Poe, issue d'une modeste famille autochtone. Tout les oppose pourtant : leur origine sociale, leur culture, leur place dans la communauté. Mais aussi les sentiments incertains de Kismet à l'égard de Gary, dont elle peine à repousser les avances. Elle est attirée par un autre garçon : Hugo, le fils de la libraire, en qui elle se reconnaît davantage, et qui nourrit pour elle un amour profond. Kismet réussira-t-elle à s'extraire de ce triangle amoureux ? Tandis que les sentiments se mêlent, que les familles s'affrontent, la nature autour d'eux vacille, ravagée par l'agro-industrie, primordiale pour la communauté locale. Car la rivière, dont les eaux font vivre la vallée depuis des millénaires, façonne autant les existences que les choix du coeur. Avec son sens inimitable de la narration et des personnages, Louise Erdrich explore les tensions qui traversent l'Amérique rurale contemporaine, la mémoire des peuples autochtones et signe une fresque poignante et subtile sur la puissance de l'amour et la nécessité de renouer avec les autres comme avec le vivant.

Par Louise Erdrich
Chez Albin Michel

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Auteur

Louise Erdrich

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les amants de la Red River

Louise Erdrich trad. Sarah Gurcel

Paru le 30/09/2026

432 pages

Albin Michel

22,90 €

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