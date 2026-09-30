La petite maison en écorce

Une plongée poétique et vibrante dans la culture autochtone, où chaque arbre, chaque animal, chaque geste a un sens. Sur l'île du Pic à poitrine d'or, au coeur des grandes forêts d'Amérique du Nord, Omakakiins vit au rythme des saisons avec sa famille ojibwée. Entre le chant des corneilles, le tannage des peaux, et les leçons de sa grand-mère, elle grandit libre et insouciante. Mais alors qu'elle fait la rencontre des esprits de la nature et se lie avec son animal totem, une terrible maladie apportée par les Blancs envahit le village...