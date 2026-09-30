Sauver ta peau

Saint-Brieuc, été 2026. Au petit matin, sur la plage du Palus, le commandant Alex Dumas tombe sur un cadavre rejeté par la mer. Quelques secondes plus tôt, une silhouette encapuchonnée fuyait la scène. Noyade ? Accident ? L'autopsie tranche : meurtre. La victime s'appelle Anthony Vardin. Braconnier de génie, trafiquant à ses heures, employé de maintenance sur le gigantesque parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc. A mesure qu'Alex creuse, les lignes se brouillent. Il flaire une unité des stups aux méthodes douteuses, des livraisons de cocaïne par la mer, des intérêts industriels douteux... et un surtout témoin qui pourrait tout faire exploser. Entre des flics ripoux, des tueurs à gages en approche et les mâts d'acier des éoliennes qui se dressent comme des miradors, Alex Dumas n'a plus le choix : ici, pour rester en vie, il va falloir choisir ses trahisons.