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Face au chaos du monde

Albert Einstein, Julien Grain

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Pacifiste, internationaliste, socialiste convaincu, Einstein affronte le chaos du XX ? siècle en scientifique. Pour lui, la science n'est pas seulement une connaissance : c'est une méthode pour penser aussi bien les problèmes de la physique que ceux du monde. Réunis pour la première fois autour de cette idée, ces textes d'Einstein issus de sa correspondance, d'articles scientifiques ou d'interventions publiques révèlent une pensée d'une cohérence remarquable, où science et éthique procèdent d'une même méthode : dévoiler les présupposés cachés, expliciter les principes avant de choisir les moyens, refuser la facilité des évidences pour ouvrir de nouveaux horizons. A l'heure où les sciences sont plus que jamais mises au service de la puissance économique, militaire ou technologique, la pensée d'Einstein résonne avec une force nouvelle. Elle nous rappelle que la responsabilité du savant n'est pas seulement de découvrir le monde, mais de nous aider à le penser - et, peut-être, à le transformer.

Par Albert Einstein, Julien Grain
Chez Flammarion

|

Auteur

Albert Einstein, Julien Grain

Editeur

Flammarion

Genre

Système solaire

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Face au chaos du monde

Albert Einstein, Julien Grain

Paru le 30/09/2026

272 pages

Flammarion

9,70 €

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