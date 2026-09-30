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Le grand livre des trucs et astuces utiles dans la nature

Iron Tazz, Deborah Hocking

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Un guide illustré consacré aux techniques classiques de survie en milieu sauvage, de la construction d'abris et de feux à la fabrication d'outils, en passant par l'apprentissage des noeuds, des techniques de pêche dans les rivières, mais aussi comment se repérer à l'aide d'une boussole et connaître les constellations. Un livre complet pour vivre en pleine air et rester en sécurité grâce à des techniques expliquées par étapes et faciles à suivre. Une activité appelée Bushcraft. C'est parti pour l'aventure en pleine nature !

Par Iron Tazz, Deborah Hocking
Chez Hachette

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Auteur

Iron Tazz, Deborah Hocking

Editeur

Hachette

Genre

Nature et plantes

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Le grand livre des trucs et astuces utiles dans la nature

Iron Tazz, Deborah Hocking trad. Emmanuelle Caussé

Paru le 14/10/2026

113 pages

Hachette

18,00 €

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Scannez le code barre 9782017894155
9782017894155
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