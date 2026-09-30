Le grand livre des trucs et astuces utiles dans la nature

Un guide illustré consacré aux techniques classiques de survie en milieu sauvage, de la construction d'abris et de feux à la fabrication d'outils, en passant par l'apprentissage des noeuds, des techniques de pêche dans les rivières, mais aussi comment se repérer à l'aide d'une boussole et connaître les constellations. Un livre complet pour vivre en pleine air et rester en sécurité grâce à des techniques expliquées par étapes et faciles à suivre. Une activité appelée Bushcraft. C'est parti pour l'aventure en pleine nature !