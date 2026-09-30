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Cher Père Noël, reprends ton cadeau

Julie-Anne Bastard, Ophélie Leroux

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Depuis la mort de ses parents et une rupture qui lui a brisé le coeur, Maeve ne supporte plus Noël. Alors quand un inconnu surgit et affirme être un ange envoyé par le père Noël, elle n'y voit qu'une mauvaise blague. Sauf que Zaphiel existe bel et bien... et qu'il a des ailes. Provocateur et résolument envahissant, il est déterminé à lui faire affronter son passé pour la forcer à avancer, qu'elle le veuille ou non. Pour parvenir à ses fins, il l'entraîne dans une série de retours dans le temps, où certaines vérités refont surface. Mais à mesure que les révélations s'accumulent, tout vacille. L'air crépite entre Maeve et Zaphiel, et un simple frôlement suffit désormais à embraser leurs sens. L'ange censé lui redonner foi en l'amour devient celui qui l'attire irrésistiblement. Cette année, le Père Noël joue les cupidon et Maeve ne pourra pas esquiver sa flèche.

Par Julie-Anne Bastard, Ophélie Leroux
Chez Hachette

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Auteur

Julie-Anne Bastard, Ophélie Leroux

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Cher Père Noël, reprends ton cadeau

Julie-Anne Bastard, Ophélie Leroux

Paru le 30/09/2026

380 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017396093
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