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Ma grande histoire de l'avent - Noël à Jolibois

Maria Neradova, Anne Kalicky

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Une histoire à lire au moment de l'Avent composée de 24 chapitres à décacheter. C'est le début du mois de décembre et les animaux de Jolibois préparent Noël ensemble. Chaque jour, une nouvelle idée naît dans un terrier ou une cabane perchée. Mais bientôt, d'étranges événements troublent la fête : sapin abîmé, décorations dérobées, grognements dans la nuit... Intriguée, Pimprenelle la petite souris mène l'enquête et découvre qu'un castor solitaire a perdu depuis longtemps le goût de Noël et vit à l'écart de la clairière. Les habitants se méfient, mais Pimprenelle, elle, est bien décidée à lui redonner une place parmi eux. Au fil des jours, les petites aventures, les imprévus et les préparatifs rapprochent doucement tout Jolibois. Et grâce à quelques gestes discrets, une décoration réparée, une aide invisible, une petite patte tendue, le castor bougon finit, lui aussi, par se laisser gagner par l'esprit de Noël.

Par Maria Neradova, Anne Kalicky
Chez Hachette

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Auteur

Maria Neradova, Anne Kalicky

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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Ma grande histoire de l'avent - Noël à Jolibois

Maria Neradova, Anne Kalicky

Paru le 07/10/2026

146 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017358770
9782017358770
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