Ma grande histoire de l'avent - Noël à Jolibois

Une histoire à lire au moment de l'Avent composée de 24 chapitres à décacheter. C'est le début du mois de décembre et les animaux de Jolibois préparent Noël ensemble. Chaque jour, une nouvelle idée naît dans un terrier ou une cabane perchée. Mais bientôt, d'étranges événements troublent la fête : sapin abîmé, décorations dérobées, grognements dans la nuit... Intriguée, Pimprenelle la petite souris mène l'enquête et découvre qu'un castor solitaire a perdu depuis longtemps le goût de Noël et vit à l'écart de la clairière. Les habitants se méfient, mais Pimprenelle, elle, est bien décidée à lui redonner une place parmi eux. Au fil des jours, les petites aventures, les imprévus et les préparatifs rapprochent doucement tout Jolibois. Et grâce à quelques gestes discrets, une décoration réparée, une aide invisible, une petite patte tendue, le castor bougon finit, lui aussi, par se laisser gagner par l'esprit de Noël.