Défier la nuit Tome 1

Dans le Secteur Sauvage de Kandala, Tessa, une apprentie apothicaire, voit des gens souffrir depuis trop longtemps. Une fièvre mystérieuse ravage la population qui n'a pas les moyens de se procurer le remède. Alors, chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale et vole des pétales de fleur-de-lune afin de réaliser de l'élixir, remède contre la fièvre. Au palais de Kandala, le Prince Corrick incarne la Justice du roi, préparant des punitions vicieuses et instillant la peur dans les coeurs des agitateurs et des criminels. Avec la pénurie d'élixir et la menace d'une rébellion qui plane, la mainmise du roi sur le pouvoir est plus que ténue Lorsqu'un drame rassemble Corrick et Tessa, le prince et la rebelle devront faire face à un choix. Suivront-ils l'instinct qui les pousse à se détruire l'un l'autre ? Ou sauveront-ils le royaume ensemble ?