L'ÉTRANGE NOËL DE M. JACK - Le Grimoire - Disney

LE grimoire incontournable du meilleur de L'Etrange Noël de M. Jack, au format grandiose, à garder et à regarder indéfiniment ! Grâce à ce format beau livre à la tranche colorée, aux images des films et au graphisme soigné, plongez au coeur des histoires de Jack et Sally. Un recueil collector pour petits et grands. Dès 4 ans. Contient les histoires : L'Etrange Noël de Monsieur Jack, L'histoire du film, L'effroyable Oogie Boogie, Le Perce-Oreille, La Poupée de chiffon, Le Roi des Citrouilles, Bienvenue dans la ville de la Saint-Valentin, Index des personnages