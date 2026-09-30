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L'ÉTRANGE NOËL DE M. JACK - Le Grimoire - Disney

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LE grimoire incontournable du meilleur de L'Etrange Noël de M. Jack, au format grandiose, à garder et à regarder indéfiniment ! Grâce à ce format beau livre à la tranche colorée, aux images des films et au graphisme soigné, plongez au coeur des histoires de Jack et Sally. Un recueil collector pour petits et grands. Dès 4 ans. Contient les histoires : L'Etrange Noël de Monsieur Jack, L'histoire du film, L'effroyable Oogie Boogie, Le Perce-Oreille, La Poupée de chiffon, Le Roi des Citrouilles, Bienvenue dans la ville de la Saint-Valentin, Index des personnages

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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L'ÉTRANGE NOËL DE M. JACK - Le Grimoire - Disney

Disney

Paru le 07/10/2026

292 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017344360
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