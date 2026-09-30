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Calendrier de l'Avent - C'est Noël !

Kabuki, Mullenheim sophie De

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Un dépliant en triptyque avec l'illustration silhouettée d'un village enneigé, le soir de Noël, à l'orée de la forêt, contenant 24 fenêtres à ouvrir pendant le temps de l'Avent. Derrière chaque fenêtre se cache une prière, une illustration ou une action à réaliser, pour patienter et préparer son coeur à la naissance de Jésus. En plus, une planche prédécoupée contient 12 santons à monter et à placer devant son décor pour faire sa crèche (Marie, Joseph, Jésus, le boeuf, l'âne, les bergers et leurs moutons, ainsi que les rois mages).

Par Kabuki, Mullenheim sophie De
Chez Hachette

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Auteur

Kabuki, Mullenheim sophie De

Editeur

Hachette

Genre

Eveil de la foi

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Calendrier de l'Avent - C'est Noël !

Kabuki, Mullenheim sophie De

Paru le 14/10/2026

3 pages

Hachette

10,90 €

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Scannez le code barre 9782017335856
9782017335856
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