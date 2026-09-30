Calendrier de l'Avent - C'est Noël !

Un dépliant en triptyque avec l'illustration silhouettée d'un village enneigé, le soir de Noël, à l'orée de la forêt, contenant 24 fenêtres à ouvrir pendant le temps de l'Avent. Derrière chaque fenêtre se cache une prière, une illustration ou une action à réaliser, pour patienter et préparer son coeur à la naissance de Jésus. En plus, une planche prédécoupée contient 12 santons à monter et à placer devant son décor pour faire sa crèche (Marie, Joseph, Jésus, le boeuf, l'âne, les bergers et leurs moutons, ainsi que les rois mages).