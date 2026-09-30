Bienvenue dans Initialement vôtre, le jeu d'ambiance où les mots disparaissent... mais les fous rires arrivent très vite. Ici, chaque carte devient une mini énigme : vous recevez des initiales + une définition, et vous devez retrouver l'expression, le titre, la chanson ou la personnalité cachée derrière. Simple ? Pas tant que ça. Addictif ? Totalement. Le principe est diaboliquement efficace : On lit les initiales, on annonce la définition, et la table explose en propositions absurdes. Quelqu'un se lance, se trompe, recommence... puis soudain : MAIS OUIII ! C'est rapide, nerveux, hilarant, et ça fonctionne avec absolument tout le monde. Grâce à ses centaines de combinaisons possibles, Initialement vôtre promet des soirées intenses où intuition, culture générale et mauvaise foi conviviale se mélangent joyeusement. Préparez-vous à enchaîner déductions géniales, éclats de rire et fausses pistes mémorables. Quelques lettres suffisent pour faire briller (ou paniquer) toute la table. A vous de jouer. Exemples · A. D. + "acteur qui ne sourit que quand il veut" ? Alain Delon · M. B. S. + "sapin star des fêtes" ? Mon Beau Sapin · M. C. + "la reine des chansons de Noël, qu'on le veuille ou non" ? Mariah Carey · J. B. + "le chanteur qui a commencé plus tôt que toi" ? Justin Bieber · M. P. + "peintre amoureux des nénuphars" ? Monet