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#Roman francophone

Code rouge

Caroline Couronne

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Avec Code Rouge, Caroline Couronne inaugure un cycle romanesque ambitieux : un thriller féministe mondial où l'enquête criminelle devient le révélateur d'un système de domination planétaire. Une femme sur le point de mourir accepte de disparaître pour renaître sous une nouvelle identité : écrivaine infiltrée, chargée d'approcher les cercles politiques, économiques et intellectuels les plus fermés. Au coeur du roman : l'assassinat d'une hydrologue de renommée mondiale, qui aurait découvert l'existence d'un projet secret visant à sélectionner une humanité "désirable", contrôler les ressources en eau potable et s'approprier des jeunes femmes destinées à la reproduction. Ce qui commence comme une affaire criminelle devient peu à peu une enquête vertigineuse sur la valeur de la vie humaine, la souveraineté du corps des femmes et la confiscation du vivant. Autrice, juriste et entrepreneure culturelle, Caroline Couronne porte dans ce roman une voix rare, nourrie par son parcours international, sa sensibilité aux inégalités humaines et son intérêt pour les enjeux géopolitiques de l'eau. Avec Code Rouge, premier tome d'une trilogie annoncée, elle signe un thriller littéraire, politique et féministe, pensé pour le cinéma ou la série, et ouvre chez La Sirène aux Yeux Verts une oeuvre appelée à se déployer dans la durée.

Par Caroline Couronne
Chez La Sirène aux yeux verts

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Auteur

Caroline Couronne

Editeur

La Sirène aux yeux verts

Genre

Littérature française

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Code rouge

Caroline Couronne

Paru le 29/09/2026

360 pages

La Sirène aux yeux verts

22,00 €

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