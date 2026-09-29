Gestion de l'organisation sportive

La collection "Etudes de cas" a pour objet de préciser les enjeux contemporains auxquels doivent faire face les entreprises à partir de cas réels. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en license de gestion, en IAE, en STAPS et aux professionels. Sous la direction de Evelyne Poincelot et Kirsten Burkhardt-Bourgeois. Coordination : Frédéric Lassalle est maître de conférences HDR à la faculté d'Economie-Gestion d'Aix-Marseille Université. Avec la participation de Laurent Botti, Franck Burellier, Hervé Cheillan, Olivier Coussi, Nadine Dermit-Richard, Aurélien François, Marcel Grenard, Nathalie Oriol, Vincent Salaun et Bastien Viollet.