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Gestion de l'organisation sportive

Frédéric Lassalle

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La collection "Etudes de cas" a pour objet de préciser les enjeux contemporains auxquels doivent faire face les entreprises à partir de cas réels. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en license de gestion, en IAE, en STAPS et aux professionels. Sous la direction de Evelyne Poincelot et Kirsten Burkhardt-Bourgeois. Coordination : Frédéric Lassalle est maître de conférences HDR à la faculté d'Economie-Gestion d'Aix-Marseille Université. Avec la participation de Laurent Botti, Franck Burellier, Hervé Cheillan, Olivier Coussi, Nadine Dermit-Richard, Aurélien François, Marcel Grenard, Nathalie Oriol, Vincent Salaun et Bastien Viollet.

Par Frédéric Lassalle
Chez Ellipses

|

Auteur

Frédéric Lassalle

Editeur

Ellipses

Genre

Management

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Gestion de l'organisation sportive

Frédéric Lassalle

Paru le 29/09/2026

220 pages

Ellipses

19,90 €

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