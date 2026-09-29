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Principes économiques de régulation bancaire

Yann Braouezec

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Cet ouvrage propose une analyse claire et synthétique des accords de Bâle, essentiels pour comprendre la régulation bancaire et ses enjeux contemporains. Il aborde les fondamentaux du secteur bancaire, les risques liés aux prêts et aux marchés, ainsi que les évolutions post-2008, notamment les normes IFRS et les fondements macroprudentiels de Bâle III. Enrichi de données récentes issues des grandes banques françaises et d'exercices corrigés, il s'adresse aux étudiants en sciences économiques, en gestion ou en écoles d'ingénieurs, ainsi qu'aux professionnels du secteur bancaire et à toute personne souhaitant comprendre les mécanismes de la régulation bancaire. A travers une approche à la fois pédagogique et rigoureuse, le lecteur découvre : 1. les fondamentaux du secteur bancaire, 2. les activités de prêts des banques (risques de crédit et régulation) 3. les activités de marché des banques (risques de marché/contrepartie et régulation) 4. les évolutions post-crise financière de 2008 (Normes IFRS et fondements macroprudentiels de Bâle III) Yann Braouézec est professeur de finance à l'IESEG et directeur du groupe de recherche iQuant. Il est titulaire d'un doctorat et d'une habilitation à diriger des recherches en Economie.

Par Yann Braouezec
Chez Ellipses

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Auteur

Yann Braouezec

Editeur

Ellipses

Genre

Economie (essai)

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Principes économiques de régulation bancaire

Yann Braouezec

Paru le 29/09/2026

320 pages

Ellipses

28,00 €

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