45 thèmes de culture générale, chacun traité sous forme de dissertation, dont neuf sujets corrigés. Ces thèmes, sélectionnés à partir des annales des concours, éclairent les évolutions des sociétés contemporaines ainsi que la place et le rôle des pouvoirs publics. Chacune des dissertations s'attache à présenter, après une introduction problématisée, : - un cadrage historique ; - une synthèse des enjeux contemporains ; - une analyse des risques et des perspectives ; - des sujets d'examens et de concours ; - des références bibliographiques citées dans le corps du texte ; Les dissertations sont précédées de deux cours qui abordent plus spécifiquement la méthodologie des épreuves écrites de composition ou de note de réflexion en culture générale. Tous les préparationnaires qui présentent des épreuves orales à des examens et des concours de catégorie A et A+ pourront aussi y puiser des conseils de méthode.