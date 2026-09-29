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Physique Licence BUT

Pascal Clavier

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Cet ouvrage sera un outil de révision précieux pour les étudiants de licence ainsi que ceux de BUT. Il aborde les thèmes de mécanique du point. Chaque chapitre est composé de la façon suivante : - Un rappel de cours sur les notions fondamentales à maitriser. - Des exercices souvent incontournables qui mettent en valeur l'application de ces notions. - Des corrigés détaillés qui permettent à l'étudiant de bien assimiler la mise en oeuvre de ces notions. - Un ou plusieurs partiels corrigés pour aider l'étudiant à s'entraîner pour le jour J de l'examen.

Par Pascal Clavier
Chez Ellipses

|

Auteur

Pascal Clavier

Editeur

Ellipses

Genre

Mécanique du point et du solid

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Physique Licence BUT

Pascal Clavier

Paru le 29/09/2026

348 pages

Ellipses

29,50 €

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