Physique Licence BUT

Cet ouvrage sera un outil de révision précieux pour les étudiants de licence ainsi que ceux de BUT. Il aborde les thèmes de mécanique du point. Chaque chapitre est composé de la façon suivante : - Un rappel de cours sur les notions fondamentales à maitriser. - Des exercices souvent incontournables qui mettent en valeur l'application de ces notions. - Des corrigés détaillés qui permettent à l'étudiant de bien assimiler la mise en oeuvre de ces notions. - Un ou plusieurs partiels corrigés pour aider l'étudiant à s'entraîner pour le jour J de l'examen.