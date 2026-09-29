Je découvre les mécanismes du discours avec Dylan Slama, avocat

De nos jours, la prise de parole est un exercice obligatoire. Au cours des études, dans le monde professionnel ou même dans la vie personnelle, il est aujourd'hui impossible de ne pas être confronté à l'oralité de manière régulière. Pourtant, pour beaucoup, il s'agit encore d'une épreuve. Pour d'autres, l'enjeu n'est déjà plus de prendre la parole mais de se perfectionner pour convaincre, persuader et argumenter avec efficacité. Cet ouvrage s'adresse aux apprentis orateurs comme aux plus expérimentés qui souhaitent affiner leur pratique de l'exercice oratoire. L'ensemble des aspects de la prise de parole sont abordés de manière pédagogique et didactique. Dylan Slama est avocat au Barreau de Paris et ancien Secrétaire de la Conférence. Son expertise l'amène à intervenir régulièrement dans les entreprises ou à prendre la parole dans les médias.