Les probabilités sans calculs avec l’IA

Ce livre vous guide pas à pas dans l'apprentissage des probabilités élémentaires. Ce sont celles qu'on apprend au lycée, des notions de base aux lois discrètes et continues. Chaque concept est introduit par des exemples concrets inspirés de la vie réelle. Chaque formule est expliquée par des exemples. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à l'IA de vous expliquer plus en détail une formule ou une démonstration. A votre demande, l'IA se chargera des calculs compliqués ou répétitifs. Elle vous proposera des exercices supplémentaires et les corrigera. Avec l'aide d'une IA, comprendre les probabilités n'a jamais été aussi simple ni aussi vivant. Dans cet ouvrage, nous utilisons ChatGpt mais une autre IA générative, Gemini ou Claude ou encore Le Chat Mistral, conviendrait aussi bien. Vous découvrirez ainsi que les probabilités ne sont pas qu'une affaire de chiffres, mais une manière de penser qui permet de comprendre le hasard, le risque et la prise de décision.