Réussir les épreuves d’allemand

Cet ouvrage pratique est spécialement conçu pour répondre aux exigences du concours BCE et accompagne les étudiants des classes préparatoires. Il propose une présentation claire et structurée des épreuves, des formats et des attentes précises des correcteurs (critères d'évaluation, erreurs fréquentes et stratégies gagnantes). A travers des méthodes progressives, l'ouvrage guide l'étudiant dans la maîtrise de la synthèse analytique, de l'essai argumenté et de la traduction. Il propose également des rappels essentiels de grammaire, des outils linguistiques efficaces et de nombreux dossiers corrigés portant sur des thématiques actuelles. Pour se préparer en condition : - 8 sujets détaillés et corrigés - des propositions de sujets - des ressources additionnelles à destination des candidats au concours de Science Po.