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Réussir les épreuves d’allemand

Timothé Casoni, Andreas Girbig

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Cet ouvrage pratique est spécialement conçu pour répondre aux exigences du concours BCE et accompagne les étudiants des classes préparatoires. Il propose une présentation claire et structurée des épreuves, des formats et des attentes précises des correcteurs (critères d'évaluation, erreurs fréquentes et stratégies gagnantes). A travers des méthodes progressives, l'ouvrage guide l'étudiant dans la maîtrise de la synthèse analytique, de l'essai argumenté et de la traduction. Il propose également des rappels essentiels de grammaire, des outils linguistiques efficaces et de nombreux dossiers corrigés portant sur des thématiques actuelles. Pour se préparer en condition : - 8 sujets détaillés et corrigés - des propositions de sujets - des ressources additionnelles à destination des candidats au concours de Science Po.

Par Timothé Casoni, Andreas Girbig
Chez Ellipses

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Auteur

Timothé Casoni, Andreas Girbig

Editeur

Ellipses

Genre

Concours

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Réussir les épreuves d’allemand

Timothé Casoni, Andreas Girbig

Paru le 29/09/2026

200 pages

Ellipses

26,00 €

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Scannez le code barre 9782340121034
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