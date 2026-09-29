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Un peuple abandonné

Zohra Bitan

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La France ne se défait pas seulement dans le fracas. Elle se défait aussi dans le silence, lorsque ceux qui devraient l'élever se contentent de l'administrer. Engagée depuis plus de trente ans dans l'insertion professionnelle des jeunes, Zohra Bitan porte depuis toujours une même conviction : la République n'a de sens que si elle permet à chacun de s'élever. A travers l'école, l'intégration, la transmission, les élites, les territoires oubliés et le destin des classes populaires, elle interroge le fossé grandissant entre le pays réel et ceux qui prétendent encore parler en son nom. Ni essai universitaire, ni manifeste partisan, Un peuple abandonné est la parole libre d'une femme qui refuse la résignation. Un livre pour ceux qui ont parfois le sentiment de ne plus être entendus, mais qui continuent à croire que la France peut encore tenir sa promesse d'émancipation. Parce qu'un peuple n'est pas condamné à l'abandon dès lors qu'il décide de relever la tête. Une déclaration d'amour, de colère et d'espérance.

Par Zohra Bitan
Chez Ellipses

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Auteur

Zohra Bitan

Editeur

Ellipses

Genre

Actualité politique France

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Un peuple abandonné

Zohra Bitan

Paru le 29/09/2026

144 pages

Ellipses

16,50 €

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