Recueil d’exercices classiques de maths MPSI/MP2I

Vous e^tes e ? tudiant en classes pre ? paratoires MPSI ou MP2I, vous pre ? parez les concours des grandes e ? coles et vous recherchez un entrai^nement solide et formateur en mathe ? matiques ? Alors ce recueil d'exercices classiques de mathe ? matiques est fait pour vous. Cet ouvrage s'adresse a` celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les me ? thodes de re ? solution, faire le lien entre le cours et les exercices, et gagner en autonomie. Chaque exercice est accompagné d'une correction de ? taille ? e, faisant explicitement re ? fe ? rence aux notions the ? oriques utilise ? es. Vous y trouverez : - Près de 300 exercices classiques et varie ? s, inte ? gralement corrige ? s conformes au programme en vigueur. - Près de 500 rappels de cours essentiels, inte ? gre ? s de manie`re pertinente au fil des corrections. - Des corrections tre`s de ? taille ? es, guidant pas a` pas le raisonnement. - Une approche qui favorise la compre ? hension, la rigueur et la mai^trise des fondamentaux. Un outil de travail complet et efficace pour progresser re ? gulie`rement et se pre ? parer sereinement aux concours.