Philosophie Tle

Cet ouvrage propose des cours centrés sur les notions du programme de philosophie, mais aussi des exercices variés autours de la dissertation et de l'explication de texte. Le but est de mieux comprendre le questionnement et les enjeux de la philosophie, tout en s'entraînant à l'analyse et à l'argumentation pour progresser. Ce livre s'adresse d'abord aux élèves de Terminale pour les aider à préciser leurs connaissances et à améliorer leur niveau, en vue des épreuves finale du baccalauréat. Mais il peut aussi permettre aux futurs élèves de philosophie d'anticiper et de commencer à travailler par eux-mêmes. Il représente enfin une entrée possible pour les personnes qui souhaitent s'initier à la philosophie, ou s'y remettre après quelques années loin d'elle. Mathilde Pra est professeure agrégée de philosophie, mais également diplômée des Beaux-Arts. Elle a enseigné principalement au Lycée Turgot à Paris.