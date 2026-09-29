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Introduction à la sociologie

Philippe Mocellin

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Qu'est-ce que la sociologie ? L'auteur répond à cette question en nous exposant à travers 4 grandes parties, les fondamentaux de cette science sociale : 1. Les auteurs fondateurs de cette discipline scientifique, de l'Antiquité à son installation académique au XIXe siècle. Aristote, penseur de la société, Machiavel et sa vision du pouvoir, Montesquieu, philosophe des Lumières, Auguste Comte, l'inventeur du mot " sociologie ", la sociologie " prophétique " de Karl Marx, l'oeuvre d'Emile Durkheim, créateur de l'école sociologique française et enfin, le paradigme de la sociologie " compréhensive " de Max Weber. 2. Les liens entre la sociologie et les autres sciences sociales (anthropologie, économie, etc.) 3. Les grands courants de la sociologie contemporaine, nés aux Etats-Unis et en Europe au cours du siècle dernier : des créateurs de l'Ecole de Chicago à l'individualisme méthodologique, en passant par les approches systémiques et la sociologie " actionniste ". 4. Les grands thèmes d'études : 10 grands thèmes sont étudiés, sous la forme de dix fiches de synthèse : de la théorie du genre à la démographie, en passant par, la santé, le vieillissement, les catégories socioprofessionnelles, la violence, le rôle de l'école, la révolution numérique, l'identité et les fragmentations de notre société. C'est ainsi que l'auteur démontre comment la sociologie du XXIe siècle est en prise avec les transformations qui affectent nos sociétés.

Par Philippe Mocellin
Chez Ellipses

|

Auteur

Philippe Mocellin

Editeur

Ellipses

Genre

Sociologie

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Introduction à la sociologie

Philippe Mocellin

Paru le 29/09/2026

240 pages

Ellipses

22,00 €

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