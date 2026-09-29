Afrique, l'histoire à l'endroit

Ce livre présente les grandes nouveautés scientifiques qui mettent à mal les dogmes sur lesquels repose la culture africaniste dominante, matrice de la paramnésie victimaire sur laquelle est construit l'acte d'accusation de l'Europe. Dans ce livre, il est ainsi, entre autres, démontré : - Que l'actuel réchauffement de l'Afrique a débuté il y a 5000 ans - Que si l'ethnisme n'explique pas tout, rien ne s'explique sans lui - Que la Traite atlantique ne fut pas une " invention diabolique de l'Europe ", mais un partenariat " commercial " entre acheteurs européens et vendeurs africains - Que le tabou des Traites arabo-musulmanes constitue une discrimination historique - Que l'afrocentrisme et l'idéologie décoloniale sont d'abord des thérapies mémorielles masquant un abyssal complexe historico-existentiel - Que la colonisation française fut une idée de gauche - Que l'Empire fut un boulet économique pour la France