Le tarot de la voix légendaire

Carina Joïa Feijoeiro propose un guide initiatique destiné aux femmes qui souhaitent transformer leur rapport à la valeur personnelle, à la visibilité, à la réussite et à l'argent. L'abondance y est abordée non comme une simple question financière, mais comme une relation intérieure à soi, à sa puissance et à ce que l'on s'autorise enfin à recevoir. A travers les 22 arcanes majeurs du Tarot de Marseille, l'autrice invite la lectrice à identifier les mécanismes qui la retiennent : peur de prendre sa place, difficulté à vendre, loyautés invisibles, culpabilité de réussir, tendance à donner trop ou à se réduire pour être aimée. Chaque archétype devient un miroir, un seuil à franchir, une manière de comprendre où l'énergie se bloque - et comment la remettre en mouvement. Ce livre est un compagnon d'activation intérieure, conçu comme un oracle, un miroir et un guide d'action. Il s'adresse aux femmes prêtes à cesser de se contracter, à assumer leur valeur et à entrer dans leur propre légende - avec audace, cadre et vérité. Carina Joïa Feijoeiro est artiste et mentore, fondatrice de la méthode REVELACTEURS et du Discours Légendaire, dédiés à la prise de parole et à l'émancipation par le théâtre, l'improvisation et les archétypes du Tarot. Depuis plus de 10 ans, elle accompagne plus de 1000 femmes et entrepreneurs à retrouver une voix incarnée, visible et légitime après un parcours de transformation personnelle et artistique. Son approche croise théâtre d'improvisation, psychologie identitaire, Tarot de Marseille et exploration de la "femme sauvage" inspirée de Clarissa Pinkola Estés. Elle travaille sur le décodage de la voix comme révélateur d'identité, en intégrant la version du futur qui demande à être incarnée.