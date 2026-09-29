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Spécialité HGGSP Tle

Jaufré Beziade-Queille

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Cet ouvrage part du constat suivant : de nombreux élèves de spécialité HGGSP disposent déjà des connaissances nécessaires, mais manquent d'entraînement ciblé pour les organiser, les formuler et les mettre en valeur dans une copie. Conçu comme un outil d'entraînement pratique, ce livre décrypte donc pas à pas les attentes des correcteurs pour les deux épreuves reines de Terminale : la dissertation et l'étude critique de documents. Grâce à une approche progressive et méthodique, l'élève développe les réflexes indispensables pour valoriser son travail le jour du baccalauréat, et aborder sereinement les exigences du supérieur. Les forces de ce manuel : - Des exercices ciblés pour affiner sa plume et structurer sa pensée. - Des échelles descriptives détaillées pour comprendre exactement comment on est évalué. - Des travaux d'élèves analysés et corrigés pour apprendre de ses erreurs. - Des sujets inédits basés sur les programmes de Terminale HGSSP (années paires et impaires). - Un accompagnement complet : des conseils stratégiques pour s'organiser tout au long de l'année, gérer la dernière ligne droite et donner le meilleur de soi-même le jour J. Guide méthodologique plutôt que livre de cours additionnel, ce manuel propose ainsi un entraînement méthodique pour transformer ses connaissances en une copie d'excellence tout en développant de meilleurs réflexes d'analyse et de rédaction. Jaufré Béziade-Queille est professeur agrégé d'histoire au lycée Claude-Monet, à Paris, où il enseigne en classes de lycée et en classe préparatoire littéraire. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, il a également enseigné au collège et dans l'enseignement supérieur. Il est membre des jurys des épreuves écrites et orales du CAPES d'histoire-géographie.

Par Jaufré Beziade-Queille
Chez Ellipses

|

Auteur

Jaufré Beziade-Queille

Editeur

Ellipses

Genre

Multi-Matières

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Spécialité HGGSP Tle

Jaufré Beziade-Queille

Paru le 29/09/2026

250 pages

Ellipses

15,50 €

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