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Philosophie Tle

Yannick Pochet

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Parce que des connaissances sans maîtrise de leur usage restent peu payantes à l'examen du baccalauréat et aux concours de philosophie, ce manuel propose des exercices et leurs corrigés, couvrant tout le programme de terminale et portant sur toutes les étapes clés de l'explication de texte et de la dissertation. Des conseils de méthode précis accompagnent chaque type d'exercices et des indices sont proposés pour vous aider dans vos entraînements. En vous exerçant ainsi à analyser et à problématiser, à élaborer des introductions, à identifier des présupposés, à dialoguer avec le texte, à utiliser les exemples, etc. , vous apprendrez à réfléchir de manière critique et autonome, vous enrichirez votre culture philosophique et extra-philosophique, et vous serez capable d'en faire un usage efficace à votre examen ou à votre concours. Yannick Pochet est professeur de philosophie au lycée Pierre de Fermat à Toulouse.

Par Yannick Pochet
Chez Ellipses

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Auteur

Yannick Pochet

Editeur

Ellipses

Genre

Philosophie

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Philosophie Tle

Yannick Pochet

Paru le 29/09/2026

250 pages

Ellipses

15,50 €

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