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Les recettes du FLE. Niveau intermédiaire B1-B2

Sandra Ellero

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Mêlant vocabulaire, grammaire et univers culinaire, cet ouvrage permet de consolider ses connaissances en Français langue étrangère de façon originale, progressive, efficace et légère en s'appuyant sur les ingrédients (clés) et les recettes à connaître. Pensé comme un compagnon d'apprentissage accessible et motivant, cet ouvrage permet de travailler à son rythme, selon ses besoins et ses envies et propose, pour chaque chapitre, des ingrédients bien choisis, une préparation étape par étape, et des exercices progressifs, présentés comme une recette pour mettre plus facilement la main à la pâte. Au menu : · 33 fiches " recettes " de vocabulaire réparties en deux niveaux : ? et ?? , · 37 fiches " recettes " de grammaire réparties en deux niveaux : ? et ?? , · Pour chaque recette : un objectif précis, une liste de vocabulaire thématique, une règle de grammaire et des exercices d'application progressifs corrigés. Les plus : · rubriques " l'astuce de la cheffe " et " la pincée de sel " pour approfondir, · des fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses.

Par Sandra Ellero
Chez Ellipses

|

Auteur

Sandra Ellero

Editeur

Ellipses

Genre

Méthodes FLE

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Les recettes du FLE. Niveau intermédiaire B1-B2

Sandra Ellero

Paru le 29/09/2026

312 pages

Ellipses

19,50 €

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