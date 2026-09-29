Orthopédie traumatologie

Proposant des ouvrages de cours de référence, la collection LES REFERENTIELS tient compte de l'évolution des enseignements et des besoins des étudiants en santé. Membres du collège des enseignants francophones d'Orthopédie et de Traumatologie, ses auteurs s'attachent à fournir au lecteur un outil complet de révisions, conforme au programme du concours. Dans cette nouvelle édition, le programme de la spécialité Orthopédie et de Traumatologie est traité de façon complète : - Tout le programme de la spécialité - En accord avec les conférences de consensus - Tableaux, encadrés et illustrations pour y voir plus clair - L'essentiel à retenir, rappelé en fin de chapitre Cet ouvrage très explicatif facilite l'apprentissage des notions en privilégiant leur compréhension, afin de réussir la première année de médecine et d'accompagner les étudiants durant le reste de leur cursus.