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Louison, l'ouvrière du Reich

Fébronie Tsassis

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Les coups de ciseaux pleuvaient. Les insultes aussi. Pour toutes, elle était coupable... En 1939, lorsque son mari est envoyé au front puis fait prisonnier, Louison Morel reste seule avec son enfant et sa belle-mère. Pour maintenir les siens en vie et se rapprocher de son Emile, Louison se résigne à partir comme travailleuse volontaire dans une usine d'armement en Allemagne. Elle y affronte privations, violences et dilemmes moraux. Dans une époque où les frontières entre devoir, contrainte et survie deviennent floues, chaque décision peut être interprétée comme une trahison. Mais que sait-on vraiment de ces femmes qui, durant la Seconde Guerre mondiale, se retrouvèrent seules, sans ressources, confrontées à des choix que personne ne devrait avoir à faire ? Avec une remarquable sensibilité, Fébronie Tsassis redonne une voix à ces femmes oubliées de l'Histoire et interroge l'une de ses zones les plus inconfortables : celle où les certitudes s'effacent et où les jugements se substituent trop souvent à la vérité.

Par Fébronie Tsassis
Chez Le lion z'ailé de Waterloo

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Auteur

Fébronie Tsassis

Editeur

Le lion z'ailé de Waterloo

Genre

XXe siècle

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Louison, l'ouvrière du Reich

Fébronie Tsassis

Paru le 14/09/2026

360 pages

Le lion z'ailé de Waterloo

25,00 €

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