Règlement de comptes

Le quatrième tome de la série de Davide Longo, surnommé le Cormac McCarthy italien. Tandis qu'un producteur de cinéma est retrouvé mort dans sa Jaguar, abandonnée dans une vallée isolée, sa femme, une actrice et muse de toute une génération, a disparu. Face à cette affaire complexe, l'inspecteur Arcadipane quitte Turin pour le hameau alpin de Clot et fait appel à son mentor Bramard ainsi qu'à l'indispensable Isa Mancini. Pour découvrir la vérité, il leur faudra percer de vieux secrets... "Un meurtre et une disparue pour un polar sombre et savoureux". LE SOIR Né en 1971, plusieurs fois primé, documentariste, Davide Longo écrit des pièces pour la radio et le théâtre. Le premier roman de cette série, paru chez Points, L'A­ffaire Bramard, a reçu le prix Le Point du polar européen 2024. Traduit de l'italien par Marianne Faurobert