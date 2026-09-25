Le fantôme d'Anil

Dans ce roman, lauréat du prix Médicis étranger en 2000, Ondaatje s'immisce dans la guerre civile qui a secoué le Sri Lanka. Médecin légiste mandaté par l'Onu, Anil retrouve sa terre d'origine : le Sri Lanka. Chargée d'enquêter sur des massacres impunis, elle entreprend un périple douloureux dans ce pays ravagé par la guerre civile. Sur son chemin, elle rencontre un chirurgien désespéré, un archéologue aveugle, un artisan merveilleux, autant de personnages attachants qui l'aideront à faire parler les morts. "Une symphonie où les pires violences et la plus douce tendresse se mêlent". L'EXPRESS Né au Sri Lanka, MICHAEL ONDAATJE vit au Canada. Il a reçu le prix Nelly-Sachs pour son oeuvre poétique. Son roman Le Patient anglais, adapté au cinéma par Antony Minghella, lui a valu le Booker Prize en 1992, puis le Golden Booker Prize en 2018, et s'est vendu à près de cinq millions d'exemplaires dans le monde. Traduit de l'anglais (Canada) par Michel Lederer PRIX MEDICIS ETRANGER 2000