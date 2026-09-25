Le destin d'un homme tiraillé entre la perte et la peur. Lorsque Nealon rentre chez lui, sa maison est vide. Le téléphone sonne. A l'autre bout du fil, un inconnu l'appelle par son nom. En quelques mots, Nealon comprend qu'il l'observe. L'homme connaît son passé, les raisons de son incarcération et affirme détenir la vérité sur la disparition de sa femme et de son fils. Il prétend même savoir où les retrouver. Lorsque Nealon accepte enfin de le rejoindre, un flash spécial annonce une attaque terroriste imminente en Irlande. Une coïncidence... ou le premier acte d'un plan dont Nealon est la pièce maîtresse ? "Ce livre confirme que Mike McCormack est l'un des plus grands romanciers contemporains". Colm Tóibín Nouvelliste et romancier, MIKE MCCORMACK a grandi dans une ferme en Irlande. Son roman D'os et de lumière a été traduit dans le monde entier et couronné en 2018 par le très prestigieux International Dublin Literary Award. La Nuée des âmes signe le retour de cet immense écrivain. Traduit de l'anglais (Irlande) par Nicolas Richard