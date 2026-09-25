A la mort de ses parents, Fleur doit gérer seule le domaine familial. Elle est heureusement soutenue par Narcisse, avec qui elle entretient une relation épistolaire. De leur amitié profonde naît une jolie romance. Mais petit à petit, Fleur commence à douter de lui... ou d'elle-même. Jeune héritière convoitée, Fleur attire de nombreux prétendants, qui disparaissent tous mystérieusement. Comment relier ces deux récits ? Que cache la clé qu'elle garde autour du cou et que signifient les papillons qui gravitent sans cesse autour d'elle ? En revisitant le conte de La Barbe Bleue, Justine Cunha et Alexandre Arlène proposent un récit fort et moderne. Fleur Bleue dénonce les techniques d'emprise et de manipulation dans le couple et interroge sur le déterminisme social. En proposant une fin alternative, les auteurs choisissent de ne pas porter de jugement, restent impartiaux et laissent au lecteur le soin de pardonner, ou pas.