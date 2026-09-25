Au royaume des squelettes, la reine s'ennuie à mourir. Elle ne rêve que d'une chose : retourner dans le monde des vivants pour y vivre de nouvelles aventures avec son amie Garance. Mais, comme son sceptre royal aime le lui rappeler : le monde des vivants n'est pas une destination touristique pour squelettes ! Garance, quant à elle, poursuit sa vie d'enfant, et trouve que ce n'est pas toujours facile de grandir. Le jour où les méchants frères Taviani s'en prennent à son doudou, Graziella, qu'elle a eu l'imprudence d'emmener à l'école, le monde de Garance s'effondre... Cette fois, c'est elle qui va partir en mission au royaume des squelettes pour tenter de retrouver sa chère peluche. Quelle ne va pas être sa surprise en découvrant l'univers bizarre des doudingues, cette planète où atterrissent les doudous, quand ils sont abandonnés ou perdus ! Mais Garance ne sera pas seule à vivre cette nouvelle aventure, Skeletos vole vite à son secours, pour son plus grand bonheur ! Une BD au rythme enlevé, drôle et intelligente !