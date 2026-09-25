Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Skeletos

Gaëtan Dorémus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au royaume des squelettes, la reine s'ennuie à mourir. Elle ne rêve que d'une chose : retourner dans le monde des vivants pour y vivre de nouvelles aventures avec son amie Garance. Mais, comme son sceptre royal aime le lui rappeler : le monde des vivants n'est pas une destination touristique pour squelettes ! Garance, quant à elle, poursuit sa vie d'enfant, et trouve que ce n'est pas toujours facile de grandir. Le jour où les méchants frères Taviani s'en prennent à son doudou, Graziella, qu'elle a eu l'imprudence d'emmener à l'école, le monde de Garance s'effondre... Cette fois, c'est elle qui va partir en mission au royaume des squelettes pour tenter de retrouver sa chère peluche. Quelle ne va pas être sa surprise en découvrant l'univers bizarre des doudingues, cette planète où atterrissent les doudous, quand ils sont abandonnés ou perdus ! Mais Garance ne sera pas seule à vivre cette nouvelle aventure, Skeletos vole vite à son secours, pour son plus grand bonheur ! Une BD au rythme enlevé, drôle et intelligente !

Par Gaëtan Dorémus
Chez Seuil jeunesse

|

Auteur

Gaëtan Dorémus

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

BD tout public

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Skeletos par Gaëtan Dorémus

Commenter ce livre

 

Skeletos

Gaëtan Dorémus

Paru le 02/10/2026

80 pages

Seuil jeunesse

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791023522969
9791023522969
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.