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Le monstre du Staffordshire

Rodolphe, Griffo

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Décembre 1906. Arthur Conan Doyle reçoit la lettre de George Edalji, jeune avoué accusé d'avoir mutilé des animaux et condamné à sept ans de travaux forcés après un procès expéditif. Il sollicite son aide. Intrigué, l'auteur de Sherlock Holmes enquête. Il découvre une affaire nourrie par rumeurs, peur collective et préjugés raciaux, ainsi qu'une instruction menée à charge. Avec son secrétaire Wood, il interroge témoins et experts, révèle les incohérences et l'absence de preuves, puis publie ses conclusions. Il transforme ainsi une erreur judiciaire locale en une affaire nationale pour rétablir la vérité. Inspiré d'un fait réel, Conan Doyle et le monstre du Staffordshire raconte le moment où l'auteur de Sherlock Holmes devient enquêteur à son tour.

Par Rodolphe, Griffo
Chez Anspach Editions

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Auteur

Rodolphe, Griffo

Editeur

Anspach Editions

Genre

Policier-Espionnage

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Le monstre du Staffordshire

Rodolphe, Griffo

Paru le 25/09/2026

48 pages

Anspach Editions

16,50 €

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