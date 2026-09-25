Contes étranges du miroir d'eau

Dans le Japon de l'ère Sengoku, le jeune Wataru, élevé par des loups et ermite, sillonne le pays, animé par la volonté de devenir un homme vertueux. Quand il croise sur sa route Kagami, une jeune fille amnésique pleine de gaîté et de mélancolie, ils se mettent ensemble à la recherche de sa maison natale. Dans leur périple initiatique, ils devront résoudre des énigmes aussi fantastiques les unes que les autres, telle celle des nonnes blanches ou de Gedômaru l'hérétique. Le chef-d'oeuvre de Yôko Kondô enfin traduit et publié dans son intégralité.