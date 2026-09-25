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#Manga

Contes étranges du miroir d'eau

Kondo Yoko, Yôko Kondô

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Dans le Japon de l'ère Sengoku, le jeune Wataru, élevé par des loups et ermite, sillonne le pays, animé par la volonté de devenir un homme vertueux. Quand il croise sur sa route Kagami, une jeune fille amnésique pleine de gaîté et de mélancolie, ils se mettent ensemble à la recherche de sa maison natale. Dans leur périple initiatique, ils devront résoudre des énigmes aussi fantastiques les unes que les autres, telle celle des nonnes blanches ou de Gedômaru l'hérétique. Le chef-d'oeuvre de Yôko Kondô enfin traduit et publié dans son intégralité.

Par Kondo Yoko, Yôko Kondô
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Kondo Yoko, Yôko Kondô

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Contes étranges du miroir d'eau

Kondo Yoko, Yôko Kondô trad. Gaspard Kuentz

Paru le 25/09/2026

472 pages

Vega-Dupuis

29,00 €

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