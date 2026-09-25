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La Jeune fille à l'aiguille Tome 1

Zeroki, Yuni Yukimura

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Yui renaît dans une famille noble avec des souvenirs d'une vie passée. Destinée à devenir une couturière douée du pouvoir d'imprégner le tissu de puissantes bénédictions, sa vie tourne au cauchemar quand, à dix ans, elle échoue au test de couture tutélaire. Elle devient, sous le regard goguenard de sa petite soeur, le souffre-douleur de la famille. Puis, choisie comme couturière par le noble Rodin Calostira, sa vie prend un nouveau tournant quand elle offre à toute sa famille des sachets parfumés... empreints de couture tutélaire ? !

Par Zeroki, Yuni Yukimura
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Zeroki, Yuni Yukimura

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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La Jeune fille à l'aiguille Tome 1

Zeroki, Yuni Yukimura trad. Lucie Ternisien

Paru le 25/09/2026

180 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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