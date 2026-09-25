La Jeune fille à l'aiguille Tome 1

Yui renaît dans une famille noble avec des souvenirs d'une vie passée. Destinée à devenir une couturière douée du pouvoir d'imprégner le tissu de puissantes bénédictions, sa vie tourne au cauchemar quand, à dix ans, elle échoue au test de couture tutélaire. Elle devient, sous le regard goguenard de sa petite soeur, le souffre-douleur de la famille. Puis, choisie comme couturière par le noble Rodin Calostira, sa vie prend un nouveau tournant quand elle offre à toute sa famille des sachets parfumés... empreints de couture tutélaire ? !