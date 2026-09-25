Road trips en Europe

Les routes d'Europe offrent certains des plus beaux parcours automobiles au monde, mêlant paysages spectaculaires et patrimoine culturel. Dans les Highlands écossais, les routes sinueuses traversent landes sauvages, lochs mystérieux et châteaux solitaires, pour une immersion totale dans une nature grandiose. Plus au sud, la côte amalfitaine en Italie déroule un ruban d'asphalte spectaculaire suspendu entre falaises et mer turquoise, ponctué de villages colorés accrochés à la roche. En Andalousie, les routes serpentent entre villages blancs, oliveraies et sierras lumineuses, reliant Séville, Ronda ou Grenade dans une atmosphère intensément méditerranéenne. A l'est du continent, les environs de Cracovie invitent à explorer une Pologne plus discrète mais riche en découvertes, entre collines verdoyantes, châteaux médiévaux et petites villes chargées d'histoire. Ces itinéraires sont autant d'invitations au voyage lent, où chaque virage révèle un nouveau paysage et une nouvelle culture. Parcourir l'Europe en voiture permet ainsi de conjuguer liberté, découverte et plaisir de la route. Chaque cricuit propose un itinéraire, des points d'étape, et donne la liste des incontournables à découvrir absolument !