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Lupin III

José Luis Munuera, Toussaint Kid, Kid Toussaint

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Le petit-fils d'Arsène Lupin se lance en quête de la Merveille, un trésor que son aïeul a toujours souhaité dérober sans jamais le trouver... Pour relever ce défi impossible, Lupin, accompagné de ses inséparables complices, le tireur d'élite Jigen et le samouraï Goemon, voyage à travers le monde : de la Côté d'Azur à Alcatraz, en passant par Grenade, Tokyo et Moscou... Mais Lupin n'est pas le seul sur la piste de la Merveille. Le collectionneur Don Muscovic, l'implacable Handjager, et bien sûr l'inépuisable inspecteur Zenigata compliquent chaque étape. Et Fujiko, éternelle rivale et grand amour de Lupin, prétend avoir tourné la page et le laisse le coeur brisé... A moins que cela ne soit qu'une nouvelle ruse pour le battre ? Une aventure inédite à laquelle nous convient José-Luis Munuera et Kid Toussaint, d'après les personnages créés par Monkey punch, pour redécouvrir un personnage emblématique du manga et de l'animation. Pour José-Luis Munuera (Son odeur après la pluie, Peter Pan de Kensington), c'est l'occasion de rendre hommage à son personnage fétiche, à l'origine même de sa vocation pour la BD, de la plus belle des manières : en s'éclatant sur les ingénieux textes de Kid Toussaint (Elles).

Par José Luis Munuera, Toussaint Kid, Kid Toussaint
Chez Dargaud

|

Auteur

José Luis Munuera, Toussaint Kid, Kid Toussaint

Editeur

Dargaud

Genre

Policier-Espionnage

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Lupin III

José Luis Munuera, Toussaint Kid, Kid Toussaint

Paru le 25/09/2026

144 pages

Dargaud

33,00 €

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