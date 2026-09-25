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Slow Life In Another World (I Wish !) Tome 9

Nagayori, Shige

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Voyant Hayato abattu après avoir raté l'élixir aux enchères, Itsuki décide d'en préparer un lui-même. En rendant visite à Sainte Teresa pour obtenir des informations sur un ingrédient, elle accepte de le mener au jardin d'herbes médicinales de l'église, un lieu dangereux où rôdent des zombies ! Son travail achevé, Itsuki profite d'un séjour touristique dans la capitale royale avec Aina et les autres filles, qui lui offrent un vrai régal pour les yeux avec leurs tenues provocantes ! Le neuvième acte d'un combat acharné et spectaculaire, où un bourreau de travail se dépasse pour son rêve ! Se battre aux côtés de canons ? ! Le combat le plus intense jamais vu ? ! Et ma tranquillité, dans tout ça ? !

Par Nagayori, Shige
Chez Meian Editions

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Auteur

Nagayori, Shige

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Slow Life In Another World (I Wish !) Tome 9

Nagayori, Shige

Paru le 25/09/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385037932
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