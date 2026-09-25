Oni Goroshi - Tome 10

A cause des violences à répétition de leurs maris, les épouses de l'amicale du sourire ont décidé d'abandonner le groupe et de révéler toute la vérité à Ryô. Mais elles n'avaient pas prévu que le désir de vengeance de la jeune fille deviendrait pour elle un combustible surpuissant. "Je dois me venger." Ryô Sakata... Ryô Fushi... Deux personnalités qui, après être entrées en collision, s'uniront pour donner naissance à une reine... Une reine qui se tiendra au centre des explosions de ce tome 10