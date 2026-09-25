Uzaki-chan Wants to Hang Out! - Tome 11

- Allez, Sakurai, présente le contenu de ce tome 11. - Non, je passe... - Rooh, tu comptes faire ton timide jusqu'à quand ? - Chers lecteurs, au chapitre 100, Sakurai va enfin... - Ouaaaah !! Arrêteeee !!! ! !!! ! C'est pas un truc à révéler à la légère ! - Je plaisaaante, Sakuraiii ! - Ah ! Merde ! T'exagères ! Tu m'énerves, avec ton air de "j'ai trouvé un nouveau jouet ! " Sakurai va enfin faire un pas de plus vers une relation adulte ? ! La relation entre Uzaki et Sakura avance ? !