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Uzaki-chan Wants to Hang Out! - Tome 11

Take

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- Allez, Sakurai, présente le contenu de ce tome 11. - Non, je passe... - Rooh, tu comptes faire ton timide jusqu'à quand ? - Chers lecteurs, au chapitre 100, Sakurai va enfin... - Ouaaaah !! Arrêteeee !!! ! !!! ! C'est pas un truc à révéler à la légère ! - Je plaisaaante, Sakuraiii ! - Ah ! Merde ! T'exagères ! Tu m'énerves, avec ton air de "j'ai trouvé un nouveau jouet ! " Sakurai va enfin faire un pas de plus vers une relation adulte ? ! La relation entre Uzaki et Sakura avance ? !

Par Take
Chez Meian Editions

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Auteur

Take

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Uzaki-chan Wants to Hang Out! - Tome 11

Take

Paru le 16/10/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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