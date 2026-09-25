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Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 20

Natsume Akatsuki, Masahito Watari, Kurone Mishima

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Après avoir récupéré le soutien financier d'Elroad et rompu avec succès (? ) les fiançailles d'Iris, Kazuma et son équipe regagnent Berzerg sans incident. Arrivé au château, il profite tout d'abord d'un banquet pour célébrer la réussite de sa mission. Mais au moment de rentrer à Axel, la princesse lui lance un regard implorant... " J'aimerais vivre avec vous tous ici... " Comment un grand frère attentionné pourrait résister ? Pour le bien de sa soeur chérie, il décide de rester au château.

Par Natsume Akatsuki, Masahito Watari, Kurone Mishima
Chez Meian Editions

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Auteur

Natsume Akatsuki, Masahito Watari, Kurone Mishima

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 20

Natsume Akatsuki, Masahito Watari, Kurone Mishima

Paru le 25/09/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782382753804
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