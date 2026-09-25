Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 20

Après avoir récupéré le soutien financier d'Elroad et rompu avec succès (? ) les fiançailles d'Iris, Kazuma et son équipe regagnent Berzerg sans incident. Arrivé au château, il profite tout d'abord d'un banquet pour célébrer la réussite de sa mission. Mais au moment de rentrer à Axel, la princesse lui lance un regard implorant... " J'aimerais vivre avec vous tous ici... " Comment un grand frère attentionné pourrait résister ? Pour le bien de sa soeur chérie, il décide de rester au château.