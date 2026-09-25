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#Album jeunesse

Une tête pour Petit Pou

Hector Dexet

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Un tout carton malin, drôle et rythmé avec des rabats C'est l'histoire d'un petit pou avec une grande idée en tête : trouver sa maison idéale ! De tête en tête, il saute, il s'entête... mais à chaque fois, surprise : la place est déjà prise. Sous un bonnet ? deux chenilles ! Dans des bouclettes ? des escargots ! Dans une crinière indomptable ? Un poulpe. Sous une belle perruque blonde ? Deux perroquets... A chaque page, les petits lecteurs soulèvent un rabat et découvrent un nouvel habitant caché. Humour, répétition et effets de surprise rythment cette chasse à la maison parfaite.

Par Hector Dexet
Chez Amaterra

|

Auteur

Hector Dexet

Editeur

Amaterra

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Une tête pour Petit Pou

Hector Dexet

Paru le 09/10/2026

28 pages

Amaterra

14,90 €

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