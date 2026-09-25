Une tête pour Petit Pou

Un tout carton malin, drôle et rythmé avec des rabats C'est l'histoire d'un petit pou avec une grande idée en tête : trouver sa maison idéale ! De tête en tête, il saute, il s'entête... mais à chaque fois, surprise : la place est déjà prise. Sous un bonnet ? deux chenilles ! Dans des bouclettes ? des escargots ! Dans une crinière indomptable ? Un poulpe. Sous une belle perruque blonde ? Deux perroquets... A chaque page, les petits lecteurs soulèvent un rabat et découvrent un nouvel habitant caché. Humour, répétition et effets de surprise rythment cette chasse à la maison parfaite.