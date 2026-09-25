Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Londres

Michelin, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1926 - 2026 : Cent ans du Guide de Voyage Michelin Depuis un siècle, le Guide de Voyage Michelin guide les voyageurs les plus curieux, avides de découvertes et de compréhension du monde. A chaque page de votre Guide de Voyage Londres mis à jour, le regard affûté de nos auteurs-voyageurs vous mène vers des expériences uniques, comme flâner dans l'un des marchés mythiques de la ville, assister à une comédie musicale dans le West End ou encore se prêter au célèbre rituel de l'afternoon tea, véritable institution britannique... Envie de conseils concrets pour organiser votre séjour ? Retrouvez : - Les sites incontournables, classés par étoiles (Regent's Park, la relève de la garde à Buckingham, Notting Hill...) - Des coups de coeur testés sur le terrain - Des adresses mises à jour, pour tous les budgets : restaurants, hébergements, sorties, shopping - Un itinéraire clé en main pour découvrir Londres en 3 jours - De nombreuses cartes et plans détaillés pour se repérer facilement et retrouver les principaux sites étoilés - Un plan détachable pour retrouver facilement les meilleures adresses de la destination Le guide de toutes les cultures, pour des voyages en famille, entre amis ou en solo !

Par Michelin, A préciser
Chez Michelin

|

Auteur

Michelin, A préciser

Editeur

Michelin

Genre

Angleterre - Londres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Londres par Michelin, A préciser

Commenter ce livre

 

Londres

Michelin, A préciser

Paru le 25/09/2026

192 pages

Michelin

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782067272026
9782067272026
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.