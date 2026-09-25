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Chine

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1926 - 2026 : Cent ans du Guide de Voyage Michelin Depuis un siècle, le Guide de Voyage Michelin guide les voyageurs les plus curieux, avides de découvertes et de compréhension du monde. A chaque page de votre Guide de Voyage Chine mis à jour, le regard affûté de nos auteurs-voyageurs vous mène vers des expériences uniques, comme explorer les trésors impériaux de Pékin, parcourir les paysages spectaculaires du Yunnan, découvrir les traditions millénaires qui façonnent le pays ou encore savourer la richesse de l'une des plus grandes gastronomies du monde. Envie de conseils concrets pour voyager sereinement ? Retrouvez : - Les sites incontournables, classés par étoiles, de Pékin à Hong Kong en passant par Shanghai, Xi'an ou le delta de la rivière des Perles - 20 coups de coeur testés sur le terrain - Plus de 1 000 adresses mises à jour, pour tous les budgets : restaurants, hébergements, sorties, shopping - 5 itinéraires de 8 à 21 jours pour découvrir les multiples visages du pays - De nombreuses promenades, excursions et randonnées - Des activités pour les familles - Un éclairage complet sur l'histoire, les traditions, les langues, l'art de vivre et la Chine contemporaine - 42 cartes et plans Michelin pour se repérer facilement Le guide de toutes les cultures, pour des voyages en famille, entre amis ou en solo !

Par Michelin, A préciser
Chez Michelin

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Auteur

Michelin, A préciser

Editeur

Michelin

Genre

Chine

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Chine

Michelin, A préciser

Paru le 25/09/2026

651 pages

Michelin

29,95 €

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