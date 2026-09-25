Page à page, une petite fille se donne "à coeur ouvert" et nous fait partager petits et grands sentiments. Dans mon petit coeur, les sentiments changent de couleur Aujourd'hui, j'ouvre grand les portes de mon coeur Pour explorer ce qui se cache à l'intérieur. Quel bazar ! On y trouve des éclats de joie, des larmes de crocodile, des zestes de frissons et même quelques airs de chansons. Mon coeur est un trésor qui change de couleur suivant mon humeur. Dans un style résolument graphique, ce livre présente le coeur d'une petite fille qui découvre pas à pas tous les sentiments de la vie. De la tristesse à la colère en passant par la joie et la jalousie, son coeur est l'objet de petits tourments et de grands bonheurs. Sur la couverture, une découpe en forme de coeur, que l'on retrouve à chaque page, de plus en plus petite, pour un effet "poupées russes" magique. Une touche de tendresse destinée à toute la famille. Le livre cadeau parfait pour celles et ceux que l'on aime et à qui on a envie de le dire.