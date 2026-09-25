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L'atelier du diable

Scott Snyder, Eric Canete, Nick Dragotta

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Fraîchement échappée du terrible complexe de l'Arche M, la Dre Pamela Isley se voit animée d'une haine sans fin et d'un désir ardent de vengeance envers Gotham et ceux qui l'ont enfermée dans le ventre de la bête. Pour tenter de sauver la ville et arrêter cette effroyable créature végétale, Batman devra survivre à un torrent d'horreurs sans fin et ne reculer devant rien... Mais alors que l'ombre du Joker s'étend de plus en plus sur Gotham, le monstre le plus dangereux n'est peut-être pas celui que l'on croit.

Par Scott Snyder, Eric Canete, Nick Dragotta
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Scott Snyder, Eric Canete, Nick Dragotta

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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L'atelier du diable

Scott Snyder, Eric Canete, Nick Dragotta trad. Jérôme Wicky

Paru le 25/09/2026

176 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

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